Запуск парома между Сочи и Трабзоном вновь перенесли

Морское пассажирско-грузовое сообщение между Сочи и турецким Трабзоном запустят в середине июля 2025 года. Об этом сообщил «Ъ-Сочи» генеральный директор компании СВС Шипинг Сергей Туркменян, уточнив, что старт перевозок намечен на период с 15 по 20 июля. Причиной очередного переноса стала неготовность портовой инфраструктуры курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Изначально морские перевозки планировали начать в декабре 2024 года, однако сроки неоднократно сдвигались. Весной 2025 года начальник Южного таможенного управления Андрей Беляев заявлял о полной готовности сочинского центрального таможенного поста к проведению всех необходимых процедур контроля. Тем не менее реализация проекта вновь была отложена.

Среди причин переноса — неблагоприятные погодные условия в Черном море, совпадение запланированных дат с праздником Рамадан в Турции, а также отсутствие технической готовности портовой инфраструктуры Сочи.

На линии будет работать паром Seabridge вместимостью до 450 пассажиров и более 200 легковых автомобилей. Судно оборудовано 112 каютами и 93 местами в экономклассе. Путь между портами займет около 12 часов. Рейсы планируют выполнять дважды в неделю — по понедельникам и четвергам. Техническая подготовка парома завершена.

В случае устойчивого спроса будет рассмотрен вопрос о запуске второго судна, напомнил Сергей Туркменян. Решение примут на основе динамики пассажиропотока в первые месяцы работы маршрута.

Последний регулярный рейс парома между Сочи и Турцией состоялся в 2011 году. С 1993 по 2011 год на линии курсировали до пяти пассажирских судов.

Вячеслав Рыжков