В Краснодаре мошенник обманул вдову военнослужащего

Сотрудники уголовного розыска задержали жителя Краснодара, который обманывал вдову военнослужащего, обещая за 7 млн руб. организовать эвакуацию из зоны проведения специальной военной операции тела погибшего мужа. О возбуждении уголовного дела о покушении на особо крупное мошенничество сообщила пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По данным полиции, в ходе переговоров с женщиной злоумышленник, назвав сумму 7 млн руб., согласился снизить вознаграждение за свои услуги сначала до 3,2 млн руб., а затем до 2 млн руб. Передача денег происходила в Краснодаре на парковке около магазина, после этого полицейские при поддержке спецназа Росгвардии задержали злоумышленника. За сопротивление сотрудникам правоохранительных органов в отношении задержанного был составлен административный протокол.

При осмотре автомобиля, на котором передвигался злоумышленник, полицейские обнаружили капсулы сильнодействующего препарата прегабалин («Лирика»), а также макет автомата Калашникова и гранаты.

Анна Перова, Краснодар