Ярославская полиция задержала лжеконтролеров вентиляции

Оперативники Ярославской области задержали группу мошенников, которые обманывали пенсионеров под видом проверки вентиляции. В группу входили 12 человек, включая двух несовершеннолетних. Они работали в Ярославле и Рыбинске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

Мошенники, руководимые мужчиной 1990 года рождения, представлялись сотрудниками различных служб и проникали в квартиры пожилых людей. Под предлогом проверки вентиляции они убеждали пенсионеров в необходимости срочной прочистки, используя фиктивное «постановление Правительства».

Психологическое давление заставляло пенсионеров подписывать договоры на обслуживание, после чего мошенники имитировали работу, фактически лишь ароматизируя квартиры. Полиция зафиксировала шесть случаев мошенничества, в результате которых пенсионеры передали злоумышленникам 135 тыс. рублей. Правоохранители продолжают расследование.

Антон Голицын