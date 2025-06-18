Крым на ПМЭФ планирует подписать два соглашения о реализации инвестпроектов

На полях Петербургского международного экономического форума правительство Крыма намерено заключить два соглашения о реализации инвестпроектов и шесть меморандумов о сотрудничестве. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель Государственного Совета Крыма Владимир Константинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Документы предусматривают строительство жилого комплекса в Бахчисарае и многофункционального квартала с торгово офисными площадями в Симферополе.

Пакет меморандумов охватывает создание молочно товарных ферм в Первомайском и Раздольненском районах, освоение перспективной жилой застройки в Симферопольском районе, формирование инновационного кластера в Ялте, а также возведение апарт отеля «Санторини» и гостинично оздоровительного комплекса в Саках.

Совокупный объем инвестиций по этим документам превышает 60млрдруб.

«Крым — привлекательный для инвесторов, перспективный регион. С каждым годом число желающих реализовывать проекты на территории нашей республики растет, к нам приходят инвесторы со своими интересными идеями», – отметил Владимир Константинов.

Вячеслав Рыжков