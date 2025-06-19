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Новый путепровод на Шоссе Космонавтов закроют более чем на месяц

Построенный прошлой осенью путепровод по шоссе Космонавтов через ул. Крисанова полностью закроют на месяц — с 21 июня по 24 июля, сообщает краевой минтранс. «Транспорт сможет двигаться в обе стороны по нижним боковым съездам слева и справа от путепровода. Доступно будет по две полосы в обе стороны»,— говорится в сообщении.

Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

В ведомстве пояснили, что закрытие движения необходимо для завершения всех работ на путепроводе: будут монтировать барьерное ограждение, проводить допработы по деформационным швам, по освещению и всем устроенным ранее коммуникациям.

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