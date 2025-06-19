СК России по Татарстану возбудил уголовное дело после того, как 36-летний мужчина нанес ножевые ранения хозяину квартиры во время застолья в Набережных Челнах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран СК возбудил дело о покушении на убийство в Набережных Челнах

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ СК возбудил дело о покушении на убийство в Набережных Челнах

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел утром 17 июня 2025 года в квартире одного из домов. По версии следствия, во время распития спиртных напитков между мужчинами возник конфликт. В ходе ссоры гость нанес хозяину квартиры множество ударов колюще-режущим предметом в жизненно важные органы.

Потерпевшего спасла своевременная медицинская помощь. Скорую вызвали соседи, которых потревожила ссора. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Подозреваемый задержан и полностью признал вину. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, после семейной ссоры в Зеленодольске.

Анар Зейналов