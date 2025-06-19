СК возбудил дело о смерти мужчины после семейной ссоры в Зеленодольске
СК России по Республике Татарстан возбудил уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, после семейной ссоры в Зеленодольске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
СК возбудил дело о смерти мужчины после семейной ссоры в Зеленодольске
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
По версии следствия, утром в квартире одного из домов произошла ссора между гражданским супругом дочери и ее отцом из-за грубых высказываний последнего в адрес девушки. В результате конфликта 30-летний мужчина нанес потерпевшему множество ударов кулаками в жизненно важные органы.
Пострадавший скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).
Подозреваемый задержан и полностью признал вину. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.