СК России по Республике Татарстан возбудил уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, после семейной ссоры в Зеленодольске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран СК возбудил дело о смерти мужчины после семейной ссоры в Зеленодольске

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ СК возбудил дело о смерти мужчины после семейной ссоры в Зеленодольске

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По версии следствия, утром в квартире одного из домов произошла ссора между гражданским супругом дочери и ее отцом из-за грубых высказываний последнего в адрес девушки. В результате конфликта 30-летний мужчина нанес потерпевшему множество ударов кулаками в жизненно важные органы.

Пострадавший скончался в больнице. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

Подозреваемый задержан и полностью признал вину. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Анар Зейналов