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Аэропорт Оренбурга более трех часов был закрыт на прием и выпуск самолетов

В четверг, 19 июня, в аэропорту Оренбурга на три с половиной часа вводились временные ограничения на прием и выпуск гражданских самолетов. Об этом сообщает Росавиация.

Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

Фото: Александр Паниотов, Коммерсантъ

Ограничения были введены в 11:00 и сняты — в 14:31 (MSK+1). В настоящее время аэропорт Оренбурга работает в штатном режиме.

Утром в регионе объявлялась угроза атаки БПЛА. Позже в Оренбуржье объявили воздушную тревогу, ввели план «Ковер» и привели военных в боевую готовность.

Георгий Портнов

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