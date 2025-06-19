В Перми открылась «Школа мэров»

В Перми сегодня открылась «Школа мэров», в которой будут готовить будущих чиновников. Учебный курс открылся на базе пермского филиала Президентской академии РАНХиГС, сообщает пресс-служба учебного заведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На фото: ректор пермского филиала РАНХиГС Игорь Орлов (слева) и руководитель администрации губернатора Александр Смертин

Фото: Пермский филиал РАНХиГС На фото: ректор пермского филиала РАНХиГС Игорь Орлов (слева) и руководитель администрации губернатора Александр Смертин

Фото: Пермский филиал РАНХиГС

Учебная программа разработана профессорско-преподавательским составом филиала по поручению губернатора Пермского края и рассчитана на три месяца. За основу взята модель аналогичной программы, разработанной ВШГУ и реализуемой мастерской управления «Сенеж». Преподавать в школе мэров помимо пермских учителей будут столичные специалисты: директор Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС при Президенте РФ Олег Кондратенко и директор Центра внедрения клиентоцентричного подхода ВШГУ РАНХиГС Максим Паратунов.

В пермском курсе обучения – шесть модулей. Они состоят из двух форматов: очного и дистанционного. Во время очных занятий запланированы креативные командные воркшопы, проблемно-аналитические игры, форсайт-сессии. Дистанционно с участниками будут отрабатывать теорию и выполнение самостоятельных заданий.

В программе будут нарабатываться навыки управления муниципальным хозяйством, взаимодействия с административно-надзорными органами, бюджетного процесса и межбюджетных отношений, закупок. Всего до обучения допущено 25 человек.