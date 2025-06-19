Кировский районный суд Казани приговорил 22-летнюю Эвелину Якупову к 3,5 годам колонии-поселения за гибель подруги во время катания на тюбинге, прикрепленном к автомобилю. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани девушку осудили на 3,5 года за смерть подруги на тюбинге

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Казани девушку осудили на 3,5 года за смерть подруги на тюбинге

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Трагедия произошла в ночь на 8 января 2025 года. Девушка перевозила подругу на тюбинге, прикрепленном тросом к автомобилю. Пассажирка врезалась в дорожный знак и от полученных травм скончалась. Водитель скрылась с места происшествия, не оказав помощи пострадавшей.

Суд признал девушку виновной по пункту «б» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека, сопряженное с оставлением места ДТП). С учетом позиции прокурора Татарстана Альберта Суяргулова суд назначил наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на 2,5 года.

В январе суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде домашнего ареста. Расследование контролировала прокуратура Казани.

Анар Зейналов