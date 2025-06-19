Теннисист Карен Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Германии

Россиянин Карен Хачанов, занимающий 22-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), вышел в четвертьфинал травяного турнира категории 500 в немецком Галле с призовым фондом более €2,5 млн. В матче второго круга он обыграл 27-ю ракетку мира канадца Феликса Оже-Альяссима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Карен Хачанов

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ Карен Хачанов

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Встреча, продлившаяся 1 час 40 минут, завершилась со счетом 6:3, 1:6, 6:3. В четвертьфинале Хачанов сыграет против победителя матча между россиянином Андреем Рублевым и аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри.

Ранее в четвертьфинал турнира вышел российский теннисист Даниил Медведев. Он сыграет с американцем Алексом Микельсеном. Их матч запланирован на 20 июня.

Финал турнира пройдет 22 июня. В прошлом году его победителем стал итальянец Янник Синнер.

Таисия Орлова