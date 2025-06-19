Суд в Екатеринбурге арестовал мигранта за похищение 14-летней девочки

Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал до 15 августа гражданина Узбекистана Бегзода Еносова, обвиняемого по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего), сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

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«Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционной порядке в Свердловский областной суд в течение трех суток», — говорится в сообщении.

По данным портала Е1, у Бегзод Еносова и 14-летней девочки, которая жила с ним по соседству, завязались романтические отношения. Тогда он увез ее в Челябинск, где снял для них квартиру. При этом, подчеркивается, что во время дачи показаний в Следственном комитете потерпевшая заявила, что уехала с обвиняемым добровольно.

Мария Шараева