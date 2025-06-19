Бывший пермский аптекарь прокомментировал уголовное дело

Бывший гендиректор ООО «Годовалов» Андрей Годовалов прокомментировал «Ъ-Прикамье» направление в суд уголовного дела в отношении него и его бизнес-партнера Николая Шаврина. Они обвиняются в уклонении от уплаты более 418 млн руб. налогов в 2017–2019 годах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Надеюсь, Николаю Шаврину удастся доказать в суде невиновность компании и, соответственно, свою и мою. Для этого я оставил ему нотариальную доверенность на управление всеми активами. Надеюсь, следствие пойдет по истинному пути и найдет реальных заинтересованных лиц, которые таким образом выходят на фармрынок»,— пояснил «Ъ-Прикамье» Андрей Годовалов.

Ранее арбитражный суд установил, что бизнесмены создали 69 работавших по упрощенной системе налогообложения юрлиц. Формально они были независимы, но фактически контролировались предпринимателями, которые создали схему дробления бизнеса. Налоговый орган провел проверки ООО «Годовалов», в ходе которых посчитал, что бенефициары общества Андрей Годовалов и Николай Шаврин разработали схему дробления бизнеса с целью уклонения от обязательных платежей в бюджет. На основании материалов ФНС СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело.

Бизнесмены Николай Шаврин и Андрей Годовалов развивали бизнес по продажам лекарств. В 2024 году принадлежавшее им ООО «Годовалов» (занималось оптовыми поставками лекарств) было признано банкротом, а их розничная сеть «Аптека от склада» свернула деятельность. Андрей Годовалов и Николай Шаврин подали заявления о самобанкротстве, признав за собой долги на сумму более 4 млрд руб. При этом господин Годовалов выехал за рубеж и позже был объявлен в международный розыск.

По словам бизнесмена, он не скрывается от следствия, а за границу уехал по семейным обстоятельствам. «Моя официальная электронная почта доступна, мессенджеры и аккаунт на “Госуслугах” тоже,— пояснил господин Годовалов.— Никаких вызовов не приходило, были только угрозы от неустановленных лиц».