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В Самарской области в обороте может находиться масло от предприятия-фантома

Управление Роспотребнадзора по Самарской области сегодня проинформировало, что в регион могла поступить продукция от предприятия-призрака. Это масло топленое и сливочное шоколадное от индивидуального предпринимателя Александра Расторгуева из Свердловской области.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщили в ведомстве, проверкой было установлено, что по указанному на упаковке адресу (Ревда, ул. Клубная, 16) производство масла ИП Расторгуевым не осуществляется.

«В случае выявления в продаже указанной выше молочной продукции, предлагаем проинформировать Управление»,— заявили в Роспотребнадзоре.

Алексей Алексеев

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