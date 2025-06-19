В Курганской области приостановлено движение поездов из-за схода вагонов

На участке Каменск-Уральский—Курган приостановлено движение поездов. Причиной стал сход 11 порожних вагонов, сообщила пресс-служба Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД, филиал РЖД).

Инцидент произошел 19 июня в 12:14 по местному времени на станции Каргаполье. Пострадавших нет. Причина ЧП пока неизвестна, на место отправили восстановительные поезда.

Из-за проведения восстановительных работ задержан поезд дальнего следования №114 Казань—Алматы. Пассажиров еще двух пригородных поездов от станции Каргаполье вывезут на автобусах: поезда №7385 Курган—Шадринск и поезда №7386 Шадринск—Курган, добавили в ЮУЖД.