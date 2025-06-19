Цена литра бензина марки АИ-98 в Удмуртии превысила 87 рублей за прошлую неделю

Бензин всех марок увеличился в цене в Удмуртии по итогам прошлой недели, сообщили в Удмуртстате. АИ-92 подорожал на 5 коп. до 56,28 руб. за 1 л, АИ-95 прибавил 8 коп. и достиг цены в 60,8 руб. Сильнее всего выросла стоимость АИ-98: 1 л теперь обойдется в 87,01 руб. Прирост — 18 коп. Дизельное топливо в цене не изменилось: оно стоит 69,82 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, предприятия в сфере добычи полезных ископаемых в Удмуртии закончили первый квартал с 5,4 млрд руб. убытков. Год назад они получили чистую прибыль 17,6 млрд руб. Представители региональных компаний—поставщиков оборудования для нефтегазодобычи связали результат с падением цен на нефть и последовавшем сокращением добычи. Эксперты отмечают негативное влияние на отрасль событий вокруг Украины, Ирана, а также агрессивной пошлинной политики США.

Подробнее о финансовом положении предприятий сферы добычи полезных ископаемых в Удмуртии читайте в материале «Нефтянка забурилась в минус».