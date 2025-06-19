Снаряд упал близ посольства Грузии в Израиле

19 июня недалеко от грузинского посольства в Израиле на улице Жаботинского в Рамат-Гане («город-спутник» Тель-Авива) упал снаряд. Об этом сообщило грузинское диппредставительство.

«В результате падения боеприпаса никто не пострадал. Разрушений нет. Посольство продолжает работать в штатном режиме»,— говорится в заявлении посольства.

Диппредставительство кавказской страны подчеркнуло, что при осуществлении своей миссии «следует инструкциям безопасности, которые установлены соответствующими службами Израиля».Посольство призвало граждан Грузии строго следовать тем же инструкциям и публикует телефон горячей линии для граждан.

Георгий Двали, Тбилиси