Доля отказов банков по ипотеке увеличилась впервые с начала года

Российские банки стали реже одобрять заявки на ипотеку — доля отказов выросла с 41,6% в апреле до 47,3% в мае, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с которыми ознакомился Forbes.

Самый высокий процент отказов в бюро зафиксировали в январе 2025 года — 51,8% от общего числа поданных заявок. В следующие месяцы он планомерно снижался, поскольку банки пытались подстроиться под клиентов и «добрать с рынка то немногое, что оставалось», сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Аналитики «Дом.РФ» также отмечают сокращение количества одобренных заявок по ипотеке на 20% по сравнению с апрелем 2025 года. При этом руководитель Аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг подчеркнул, что кредитные выдачи по госпрограммам заметно увеличились с июня 2024 года.

«При этом в конце мая — начале июня недельные выдачи по "Семейной ипотеке" достигли максимальных значений с июня 2024 года (10 тыс. кредитов на 55-60 млрд руб.). Это объясняется тем, что в середине мая крупнейшие банки отменили обязательные комиссии при выдачи ипотечных кредитов с господдержкой»,— сказал господин Гольдберг.

Рост отказов по ипотечным заявкам собеседники издания также связали с отменой комиссии для застройщиков. Раньше она взималась для доступа новостроек к программам льготной ипотеки. Теперь крупным банкам стало менее выгодно выдавать льготные кредиты из-за падения маржинальности, отметила старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.

15 апреля президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета заявил о сжатии ипотечного кредитования и поручил отменить дополнительные комиссии по семейной ипотеке. Такое решение глава государства объяснил рисками торможения жилищного строительства и ростом цен на новостройки.