В ДТП в Невинномысске пострадали 5 человек, включая двоих детей

В Невинномысске при столкновении двух автомобилей пострадали пять человек среди которых двое детей. Всех пострадавших доставили в городскую больницу, сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Авария на улице Матросова. По предварительным данным, водитель Geely при повороте не предоставил преимущество в движении и столкнулся с Lada Granta.

В результате ДТП травмы получили 29-летний водитель Granta и трое его пассажиров — 31-летняя женщина и дети 6 и 2 лет. Также пострадал 69-летний водитель Geely.

Как выяснилось, несовершеннолетние находились в автомобиле без детских удерживающих устройств.

За рулем иномарки находился 69-летний местный житель со стажем вождения 27 лет.

Николай Аксенов