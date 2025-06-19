«Эконива» построит молочный комплекс в Горном Алтае

Группа компаний «Эконива» построит на предприятии «Молоко Кумира» в Республике Алтай молочный комплекс на 200 голов и площадку для выращивания молодняка. Производство разместится в Усть-Канском районе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Соответствующее соглашение на ПМЭФ глава Горного Алтая Андрей Турчак подписал с президентом «Эконивы» Штефаном Дюрром. «Инвестиции в проект могут составить порядка 300 млн руб. Проект уже получил статус регионального значения»,— процитировал руководителя региона официальный сайт республики.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Молоко Кумира» было зарегистрировано в 2022 году. Его единственным учредителем указан Иван Дюрр. В прошлом году компания получила убыток в 9,5 млн руб. при выручке 8,9 млн руб.

Валерий Лавский