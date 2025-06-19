Челябинцу, по вине которого погиб водитель, ужесточили приговор

Челябинский областной суд ужесточил наказание 51-летнему жителю регионального центра, виновному в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Ему назначили 2,5 года лишения свободы в колонии-поселении вместо двух, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что 27 февраля 2023 года местный житель за рулем BMW X5 двигался по улице Университетская набережная со скоростью 148 км в час. На перекрестке с улицей Наркома Малышева он проехал на красный сигнал светофора, где врезался в выехавшую со двора машину Hyundai Solaris под управлением 25-летнего водителя. Последний погиб на месте.

В мае 2024 года Калининский районный суд Челябинска приговорил местного жителя к двум годам лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на два года. Сторона защиты подала апелляцию, посчитав, что погибший нарушил правила дорожного движения. Адвокат в жалобе настаивал на чрезмерной суровости приговора и необходимости пересмотреть дело. Однако следствие не установило, что действия водителя Hyundai Solaris способствовали аварии. В ноябре прошлого года решение оставили в силе. Прокурор настаивал на мягкости приговора и подал кассационное представление. При новом рассмотрении облсуд вновь встал на сторону обвинения и ужесточил наказание до 2,5 года лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Виталина Ярховска