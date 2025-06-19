Оформление кредитов от МТС-банка станет доступно на финансовой платформе «Авито Финанс». Пользователи смогут оформить кредит прямо в момент выбора товара или объекта — безопасно и без повторного ввода данных. Партнерство расширяет возможности целевого автокредитования и POS-кредитования. Как отметил председатель правления МТС-банка Эдуард Иссопов, «интеграция цифровых финансовых сервисов банка в платформу "Авито" поможет ускоренному развитию удобной финтех-инфраструктуры и сделает покупки для десятков миллионов пользователей еще более быстрыми и доступными». В свою очередь директор по финансовым сервисам в «Авито» Татьяна Жаркова сообщила, что платформа продолжит расширять линейку сервисов, чтобы взаимодействие с ней становилось еще удобнее и технологичнее.

«МегаФон» оцифрует угольный склад для коксохимического производства Магнитогорского металлургического комбината. Проект оптимизирует управление качеством сырья, которое используется для выплавки чугуна, и позволит примерно на 25% снизить удельный расход угольной шихты. Цифровое моделирование процессов угольного склада позволит работникам комбината в режиме реального времени учитывать наличие и движение угольных концентратов, детально контролировать их структуру и характеристики, эффективнее планировать разгрузку. Помимо цифровизации коксохимического производства «МегаФон» расширит территорию развернутой на ММК частной корпоративной сети.

Российский разработчик «Ред Софт» совместно с китайской компанией Passion займется созданием ноутбуков, планшетов, смартфонов и умных очков с дополненной реальностью на базе операционной системы «Ред ОС» и «Ред ОС М». Продажи устройств начнутся уже этим летом. О создании совместного предприятия «Ведомостям» рассказал исполнительный директор «Ред Софт» и генеральный директор создаваемого СП Михаил Толпышкин. Продажи устройств с «Ред ОС» осуществляются в корпоративном секторе, уточнил он. С момента старта продаж год назад продано около 10 тыс. устройств.