В Челябинске директора кредитного кооператива обвиняют в хищении денег соцфонда

Центральный районный суд Челябинска рассмотрит уголовное дело в отношении директора кредитного потребительного кооператива «Оптима Капиталь» Алексея Котельникова. Его обвиняют в хищении средств материнского капитала на сумму более 28 млн руб., сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Уголовное дело расследовали сотрудники УФСБ РФ по Челябинской области. По версии следствия, с августа 2017-го по сентябрь 2023 года Алексей Котельников сговорился с риэлторами, которые искали владельцев сертификатов материнского капитала, желающих незаконно распорядиться деньгами по своему усмотрению. Впоследствии с ними заключали договор займа, согласно которому средства предоставлялись для строительства дома, считает следствие. Документы с ложной информацией далее передавались в отделение Социального фонда РФ для получения выплат. В результате соучастники присвоили деньги по 56 сертификатам на материнский капитал. Кроме того, они покушались на хищение еще 580 млн руб.

Обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Он также частично возместил причиненный ущерб в размере 1,5 млн руб. Кроме того, уголовные дела возбуждены в отношении девяти риэлторов. Их выделили в отдельное производство.

Ольга Воробьева