«Зрелищного футбола на турнире в США становится все больше»

На чемпионате мира по футболу среди клубов, который проходит в эти дни в США, первая сенсация. Мадридский «Реал» в первом матче не смог обыграть клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль». Встреча в Майами завершилась вничью (1:1). За развитием событий на турнире следит спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

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На клубном чемпионате мира в дело вступили два миллиардера — «Манчестер Сити» и «Реал». Общая цена игроков этих команд, на минуточку, €2,65 млрд.

Даже тот факт, что «Сити» противостоял марокканский клуб «Видад», вряд ли отпугнул российских любителей футбола. Посмотреть, какие выводы команда Пепа Гвардиолы сделала после не самого удачного сезона, было любопытно. В первой встрече в США «Сити», конечно же, одержал победу (2:0), но явно играл на 30% своих возможностей и не произвел впечатления. Команда практический не изменилась, считает футбольный эксперт, тренер Юрий Семин:

«Конечно, уровень "Манчестер Сити" значительно выше. Но команда, мне кажется, не прибавила по сравнению с прошлым годом».

Правда, невысокие скорости и не самое серьезное качество футбола на клубном чемпионате мира многие списывают на погодные условия. Например, «Сити» и «Видад» играли в Филадельфии при температуре под +30 и невероятной влажности. После финального свистка полузащитник горожан Фил Фоден отмечал этот момент:

«Играть в такую жару — это нелегко, в Манчестере обычно явно холоднее. Условия не из легких, но мы стараемся».

К счастью, футболистам «Реала» и «Аль Хиляль» жара мешала не так. Хотя они играли в Майами, и столбик термометра тут достигал отметки +33. Но от этого противостояния изначально ждали многого, ведь мадридский клуб проводил первую встречу под руководством нового тренера Хаби Алонсо. У команды из Саудовской Аравии тоже новый наставник — сам Симоне Индзаги, который перешел сюда из «Интера», что неудивительно. Зарплата итальянца теперь составляет €26 млн в год, и он второй в рейтинге самых высокооплачиваемых наставников планеты. Первый по прежнему Диего Симеоне из мадридского «Атлетико» с невероятной суммой €34 млн.

Понятно, что такие зарплаты далеко не всегда влияют на игру команды, но нужно отметить, что «Аль Хиляль» был хорош и выглядел даже интереснее «Реала». Поэтому счет 1:1 после первого тайма никого не удивил. Во втором тайме «Реал» попытался выдать тот самый рок-н-ролл, который обещал его новый главный тренер, но не вышло. Более того, в самой концовке «Реал» получил право на пенальти, но Яссин Буну взял удар Федерико Вальверде.

В итоге ничья (1:1), что, конечно на суперсенсацию не тянет, но точно будет темой для обсуждения. И, похоже, турнир, который начинался с пустых трибун и предсказуемых результатов, потихонечку начинает набирать обороты. По крайней мере, матчей, где, несмотря ни на что, клубы показывают зрелищный футбол, на турнире в США становится все больше. Владимир Осипов Коммерсант ФМ.

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Владимир Осипов