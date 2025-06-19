Власти Малайзии подали в суд на Telegram и два канала

Комиссия по коммуникациям и мультимедиа Малайзии (MCMC) подала гражданский иск против двух Telegram-каналов — Edisi Siasat и Edisi Khas. Об этом сообщает агентство Bernama.

По данным MCMC (.pdf), эти каналы распространяли материалы, нарушающие закон о связи и мультимедиа 1998 года. Подобный контент, как утверждает комиссия, может подорвать доверие к государственным институтам и негативно повлиять на общественный порядок.

Платформа Telegram неоднократно получала претензии по поводу материалов в этих каналах, но переговоры и попытки взаимодействия не привели к разрешению проблемы. В связи с этим MCMC подала заявление и получила временный запрет от Высокого суда, чтобы остановить распространение запрещенных публикаций и предотвратить их повторное появление.

Это первый случай, когда малайзийский регулятор подает иск против соцсетей или мессенджеров. В MCMC подчеркнули, что у Telegram будет возможность представить свою позицию в суде. Пока администрация мессенджера не прокомментировала ситуацию.