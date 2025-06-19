«Державная» афера

В Новосибирске начался суд над создателем жилищно-строительного кооператива «Держава» Юрием Котляровым и его супругой по делу о хищении у дольщиков около 180 млн руб. В 2015 году супругов, которые были объявлены в розыск, заочно приговорили к 15 и 9 годам колонии. Летом 2024 года их экстрадировали из Камбоджи, и теперь они предстали перед судом. В первый день слушаний Юрий и Лариса Котляровы заявили о своей невиновности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судебный процесс над Юрием и Ларисой Котляровыми начался через год после их экстрадиции из Камбоджи

Фото: Суды общей юрисдикции Новосибирской области Судебный процесс над Юрием и Ларисой Котляровыми начался через год после их экстрадиции из Камбоджи

Фото: Суды общей юрисдикции Новосибирской области

Железнодорожный районный суд Новосибирска приступил к повторному рассмотрению уголовного дела о хищении у дольщиков ЖСК «Держава» около 180 млн руб.

Оно было возбуждено следственным отделом УМВД по Новосибирску в 2009 году по многочисленным заявлениям обманутых клиентов кооператива, который обещал построить в областном центре три многоэтажных дома. Каждый потерпевший передал кооперативу до 2,5 млн руб., однако свое жилье так и не получил. «Фактически же возведение домов не производилось, документы на разрешение строительства в органах государственной власти Новосибирска не оформлялись»,— говорится в деле.

Следствие подсчитало, что от деятельности «Державы» пострадали 190 дольщиков, которые потеряли в общей сложности более 178 млн руб. Часть похищенных средств, указывается в деле, была легализована. Обвинение в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и отмывании денег (ст. 174.1 УК РФ) предъявили создателю «Державы» Юрию Котлярову и его супруге Ларисе Котляровой, руководившей риэлторским агентством.

Весной 2012 года Юрий и Лариса Котляровы, которые находились под подпиской о невыезде, не явились на одно из судебных заседаний. Их объявили в розыск по каналам Интерпола, и последующее разбирательство проходило в заочном формате. На процессе были оглашены протоколы показаний, которые супруги давали на предварительном следствии. Оба на допросах заявляли, что деньги дольщиков не похищали. О том, обнаружены ли похищенные деньги, не известно. Бывшие клиенты «Державы» просили назначить обвиняемым «не меньше, чем по 20 лет». В 2015 году Юрию и Ларисе Котляровым заочно присудили 15 и 9 лет колонии общего режима.

По данным источников «Ъ-Сибирь», еще в 2012 году семья Котляровых перебралась в Таиланд, а в дальнейшем постоянно курсировала между странами Юго-Восточной Азии. В июле 2024 года официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании супругов в Королевстве Камбоджа и их выдаче российским властям, которая прошла в аэропорту Пномпеня. Беглецов доставили в СИЗО Новосибирска, где они находятся до сих пор.

В феврале 2025 года коллегия по уголовным делам Новосибирского областного суда отменила приговор десятилетней давности в отношении Котляровых, усмотрев в нем нарушения, и вернула дело на повторное рассмотрение. «В судебном заседании 18 июня 2025 года гособвинителем окончено оглашение предъявленного обвинения, определен порядок исследования доказательств, начат допрос потерпевших»,— рассказали в пресс-службе Железнодорожного райсуда. Супруги Котляровы заявили о своей невиновности. Очередное заседание состоится 24 июня.

Константин Воронов