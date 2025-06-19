На базе новороссийских школ летом смогут отдохнуть более 7,3 тысяч детей

В Новороссийске в летний период на базе школ смогут отдохнуть 7 380 детей. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В городе-герое летом на базе школ будут действовать 33 лагеря дневного пребывания (5,9 тыс. детей), 37 лагерей труда и отдыха (1,1 тыс. детей) и четыре профильных лагеря (220 детей). Также в каникулярный период на базе учреждений дополнительного образования будут работать семь тематических площадок с охватом в 520 детей.

Еще 150 новороссийских школьников проведут летние каникулы в палаточных лагерях на базе школы № 27 в селе Мысхако, на территории школы № 31 в поселке Глебовском и на базе школы №25 в хуторе Семигорском.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что на трудоустройство подростков на период летних каникул в Новороссийске выделили 9,3 млн руб. За бюджетные средства планируют найти работу для 755 школьников.