ДГТУ решил открыть образовательные центры в Африке

Донской государственный технический университет (ДГТУ) запланировал в рамках институционального партнерства открыть ряд образовательных и научных центров в Намибии, Мозамбике и Замбии в 2026-2027 годах. Об этом РБК Ростов во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) сообщил ректор университета Бесарион Месхи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

«Учебный состав преподавателей там будет (от ДГТУ — прим. РБК Ростов), все будет преподаваться на русском языке. Инвестировать будем только в преподавателей, а все остальное будет за государством, которое нас принимает»,— отметил ректор ДГТУ.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что вузы Ростовской области летом 2025 года планируют увеличить выпуск студентов от 5,7% до 22,3%. Больше всего дипломов выдаст ДГТУ —6,7 тыс..

Наталья Белоштейн