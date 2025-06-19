В Оренбуржье прокуратура добилась проведения детально-инструментального обследования здания детсада

Суд удовлетворил требование прокурора Медногорска обязать дошкольное образовательное учреждение и орган местного самоуправления провести детально-инструментальное обследование здания. Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, здание детского сада №2 было построено в 1972 году. Находится оно на ул. Комсомольской. Образовательную организацию на постоянной основе посещает свыше 150 воспитанников. Однако техническое обследование здания не проводилось более 15 лет.

С целью обеспечения безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних прокуратура обратилась в суд с требованием провести обследование здания. По результатам проведения технического обследования конструкции постройки признаны работоспособными, угроз для жизни и здоровья детей не имеется.

Руфия Кутляева