Акционеры Нытвенского завода поменяли совет директоров

Собрание акционеров АО «Нытва», которое управляет металлургическим заводом, согласилось с предложением совета директоров не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. Эта информация содержится в протоколе собрания, размещенном на e-disclosure.ru. Также совладельцы компании сменили двух членов совета директоров общества. Орган управления предприятием покинули замдиректора «РТ-Капитал» Владимир Андреев и юрист АО «Нытва» Кристина Пагина, новыми членами совета стали Елизавета Кириллова и и. о. начальника отдела по работе с персоналом АО «Нытва» Татьяна Цымбалова. Согласно финансовой отчетности предприятия, чистая прибыль АО составила 24,784 млн руб., выручка — чуть больше 3,216 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

АО «Нытва» — одно из старейших предприятий Западного Урала, основанное в 1756 году. Производит биметаллические ленты и полосы различного назначения со слоями из латуни, алюминия, меди и медно-никелевых сплавов, а также заготовки для монет и стальные ленты. Основной пакет акций «Нытвы» прежде контролировали три кипрские компании. По 22,8% принадлежало Deraven Limited, Unicope Limited, а также Stemvelko Limited. В этом году мажоритарным акционером общества стала российская компания.