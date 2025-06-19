Новый путепровод планируется построить во Фрунзенском и Невском районах Петербурга

Правительство Санкт-Петербурга на полях ПМЭФ-2025 заключило соглашение с ООО «Платная дорога Северной столицы» о реализации проекта по созданию и эксплуатации участка новой автомобильной дороги в створе улицы Салова — Большого Смоленского проспекта с путепроводом через ж/д линию Московского направления. Документ 19 июня подписали вице-губернатор Петербурга Николай Линченко и гендиректор ООО «Платная дорога Северной столицы» Дмитрий Беляков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как уточнили в Смольном, путепровод в створе улицы Салова будет являться продолжением реализации новой транспортной магистрали в створе Большого Смоленского проспекта и станет частью широтной связи от Благодатной улицы до проспекта Энергетиков.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что накануне на ПМЭФ-2025 показали макет строящегося Большого Смоленского моста.

Андрей Цедрик