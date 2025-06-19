ВТБ предложил меры поддержки транспортной отрасли и стимулирования технологического суверенитета. На Петербургском международном экономическом форуме их озвучил старший вице-президент ВТБ Дмитрий Средин. Необходимо развивать практику концессий, масштабировать отечественные технологии, поддерживать экспортный спрос на них и предоставлять финансирование по конкурентным ставкам. По словам Средина, достижение преимуществ российского транспорта — это задача государства, госбанков, частных инвесторов и бизнеса.

ПСБ, правительство Москвы и РФПИ построят Ледовый дворец в Сколково. Общий объем инвестиций в проект составит около 3,5 млрд руб., при этом порядка 1,4 млрд руб. вложит правительство Москвы. Мультифункциональный спортивный комплекс объединит площадки для более чем 15 видов спорта. На его территории будут размещены детская хоккейная школа, школа по фигурному катанию, батутный центр, залы для единоборств, керлинга, игровых видов спорта, падел-тенниса и сквоша, тренажерный зал. При этом юные спортсмены смогут учиться в инновационной школе «Сколка», где график учебных занятий будет подстроен под спортивные секции. По словам председателя ПСБ Петра Фрадкова, банк поддерживает стратегические инициативы, направленные на популяризацию массового, детского, юношеского и инклюзивного спорта в России, на повышение доступности, оснащенности и количества спортивных объектов.

Высокий суд Малайзии вынес временный запрет на работу Telegram по иску Малазийской комиссии по коммуникациям и мультимедиа. Регулятор счел, что контент двух каналов нарушает положения закона о связи и мультимедиа и может «подорвать доверие к государственным институтам, а также повлиять на мир в обществе».