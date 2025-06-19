«Россия рискует потерять ключевого стратегического партнера»

Потенциальная эскалация конфликта на Ближнем Востоке продолжает находиться под пристальным вниманием международной прессы. Обозреватели пытаются оценить возможные последствия негативного развития ситуации для непосредственных участников конфликта и региона в целом, а также для России и США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия израильского ракетного удара по штаб-квартире иранского государственного телевидения

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Последствия израильского ракетного удара по штаб-квартире иранского государственного телевидения

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Дискуссии в MAGA из-за возможного присоединения Трампа к ударам по Ирану

Политическая база президента Трампа раскололась по вопросу возможного присоединения США к ударам по Ирану. На этом фоне Белый дом пытается понизить градус критики. По данным источников, в последние несколько дней чиновники Белого дома кулуарно общаются с влиятельными лицами в движении MAGA, чтобы объяснить возможный отход Трампа от дипломатического решения (иранского вопроса.— «Ъ»). Некоторые видные консерваторы смягчили свою риторику, но недовольство продолжает вырываться на поверхность. Давние сторонники Трампа выражают обеспокоенность тем, что президент отказывается от своего предвыборного обещания вывести США из этого международного кризиса.

Нетаньяху и Трамп немного заблуждаются в отношении Ирана. И вот почему

Давайте отметим поразительное противоречие. Государство, которое сейчас прилагает все усилия, чтобы разбомбить Иран до того, как он разработает ядерное оружие, по всем достоверным оценкам, является единственной ядерной державой на Ближнем Востоке. Израиль обладает ядерными боеголовками — от 80 до 200. Он никогда не подписывал Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), никогда не пускал инспекторов ООН на свой объект в Димоне и не подвергался никаким значимым международным санкциям или проверкам.

Иран, напротив, является участником ДНЯО. Он выдержал годы инспекций Международного агентства по атомной энергии и, по крайней мере на время, согласился с условиями ядерной сделки 2015 года, которая значительно ограничила его деятельность по обогащению. Это не мировой порядок, а мировой театр. Это как слушать лекции о трезвости от человека, прячущего за спиной бутылку виски.

Крах иранского режима может стать серьезным ударом для России

Россия рискует потерять ключевого стратегического партнера — и годы политического и экономического капитала — в результате удара, который способен серьезно подорвать ее более широкие геополитические амбиции. За последние два года Москва стала ведущим иностранным инвестором Ирана, вкладывая миллиарды в газовые, энергетические и инфраструктурные проекты,— все это может оказаться под угрозой, если режим в Тегеране падет. И в отличие от некоторых других союзников Москвы, таких как Белоруссия, у России нет такой исторической или культурной близости с Ираном. Их партнерство было выковано не столько традициями, сколько общей враждебностью к Западу и опытом навигации по жизни в условиях санкций.

Иранская авантюра Нетаньяху окупается, но сейчас самое время для безопасного выхода, а не для высокомерия

Мы должны остерегаться опасного скатывания в высокомерие и эйфорию, которая уже ощущается израильскими правыми. Важно не переоценить первоначальную цель и не попасть в ловушку нереалистичных амбиций, таких как попытка изменить режим Ирана посредством внешнего давления.

Эта кампания не должна продолжаться дольше нескольких дней, чтобы избежать ошибок там и тяжелых катастроф на внутреннем фронте здесь. Иран нельзя унижать и загонять слишком далеко в угол и в отчаянное самоубийственное возмездие. Это предупреждение особенно важно в свете легкомыслия справа, а также склонности Нетаньяху принимать поспешные решения именно тогда, когда он чувствует себя сильнее всего.

Почему израильская атака может пойти на пользу Исламской Республике

Война с Израилем ослабит Исламскую Республику в военном отношении, но идеологически она может сыграть на руку режиму. У Исламской Республики не так много аргументов в свою пользу. Но есть один важный пункт, который трудно отрицать,— сохранение независимости страны. В истории страны борьба за независимость имеет большое значение. После революции 1979 года Исламская Республика определяла саму себя через историю о сопротивлении. Теперь (эта история.— «Ъ») вновь воспламеняется израильскими ракетами. Многие (в Иране.— «Ъ») выступают против системы. Конечно, для многих людей в Иране израильские атаки усиливают гнев на собственное правительство. Но, несмотря на это, с каждым убитым мирным жителем будет нарастать и гнев на тех, кто запускает эти ракеты. Это может ослабить внутриполитическое сопротивление и укрепить режим.

Цифровая солидарность: как иранское поколение Z справляется с войной с помощью интернета

Улицы Тегерана рассказывают историю о хаосе. Без убежищ, оповещений и общественных планов эвакуации молодые иранцы обращаются к единственному безопасному месту: интернету и мессенджерам, таким как Discord и WhatsApp. Это поколение иранцев выросло в тени санкций, политической нестабильности и цензуры. Пока падают бомбы и усиливается неопределенность, неповиновение иранцев живет в цифровых пространствах — тихое, устойчивое и глубоко человечное. Даже когда предупреждений (об атаках.— «Ъ») нет, а режим не предлагает убежищ, они все равно находят друг друга и отказываются оставаться с тьмой один на один.

Подготовили Алена Миклашевская, Яна Рождественская, Евгений Хвостик