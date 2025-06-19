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Коммерсантъ FM
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«Россия рискует потерять ключевого стратегического партнера»

Мировые СМИ обсуждают возможные последствия конфликта между Ираном и Израилем

Потенциальная эскалация конфликта на Ближнем Востоке продолжает находиться под пристальным вниманием международной прессы. Обозреватели пытаются оценить возможные последствия негативного развития ситуации для непосредственных участников конфликта и региона в целом, а также для России и США.

Последствия израильского ракетного удара по штаб-квартире иранского государственного телевидения

Последствия израильского ракетного удара по штаб-квартире иранского государственного телевидения

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Последствия израильского ракетного удара по штаб-квартире иранского государственного телевидения

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США)

Дискуссии в MAGA из-за возможного присоединения Трампа к ударам по Ирану

Политическая база президента Трампа раскололась по вопросу возможного присоединения США к ударам по Ирану. На этом фоне Белый дом пытается понизить градус критики. По данным источников, в последние несколько дней чиновники Белого дома кулуарно общаются с влиятельными лицами в движении MAGA, чтобы объяснить возможный отход Трампа от дипломатического решения (иранского вопроса.— «Ъ»). Некоторые видные консерваторы смягчили свою риторику, но недовольство продолжает вырываться на поверхность. Давние сторонники Трампа выражают обеспокоенность тем, что президент отказывается от своего предвыборного обещания вывести США из этого международного кризиса.

NDTV (Нью-Дели, Индия)

Нетаньяху и Трамп немного заблуждаются в отношении Ирана. И вот почему

Давайте отметим поразительное противоречие. Государство, которое сейчас прилагает все усилия, чтобы разбомбить Иран до того, как он разработает ядерное оружие, по всем достоверным оценкам, является единственной ядерной державой на Ближнем Востоке. Израиль обладает ядерными боеголовками — от 80 до 200. Он никогда не подписывал Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), никогда не пускал инспекторов ООН на свой объект в Димоне и не подвергался никаким значимым международным санкциям или проверкам.

Иран, напротив, является участником ДНЯО. Он выдержал годы инспекций Международного агентства по атомной энергии и, по крайней мере на время, согласился с условиями ядерной сделки 2015 года, которая значительно ограничила его деятельность по обогащению. Это не мировой порядок, а мировой театр. Это как слушать лекции о трезвости от человека, прячущего за спиной бутылку виски.

The Guardian (Лондон, Великобритания)

Крах иранского режима может стать серьезным ударом для России

Россия рискует потерять ключевого стратегического партнера — и годы политического и экономического капитала — в результате удара, который способен серьезно подорвать ее более широкие геополитические амбиции. За последние два года Москва стала ведущим иностранным инвестором Ирана, вкладывая миллиарды в газовые, энергетические и инфраструктурные проекты,— все это может оказаться под угрозой, если режим в Тегеране падет. И в отличие от некоторых других союзников Москвы, таких как Белоруссия, у России нет такой исторической или культурной близости с Ираном. Их партнерство было выковано не столько традициями, сколько общей враждебностью к Западу и опытом навигации по жизни в условиях санкций.

Haaretz (Тель-Авив, Израиль)

Иранская авантюра Нетаньяху окупается, но сейчас самое время для безопасного выхода, а не для высокомерия

Мы должны остерегаться опасного скатывания в высокомерие и эйфорию, которая уже ощущается израильскими правыми. Важно не переоценить первоначальную цель и не попасть в ловушку нереалистичных амбиций, таких как попытка изменить режим Ирана посредством внешнего давления.

Эта кампания не должна продолжаться дольше нескольких дней, чтобы избежать ошибок там и тяжелых катастроф на внутреннем фронте здесь. Иран нельзя унижать и загонять слишком далеко в угол и в отчаянное самоубийственное возмездие. Это предупреждение особенно важно в свете легкомыслия справа, а также склонности Нетаньяху принимать поспешные решения именно тогда, когда он чувствует себя сильнее всего.

Der Spiegel (Гамбург, Германия)

Почему израильская атака может пойти на пользу Исламской Республике

США обдумывают, вступать ли в войну с Ираном

Война с Израилем ослабит Исламскую Республику в военном отношении, но идеологически она может сыграть на руку режиму. У Исламской Республики не так много аргументов в свою пользу. Но есть один важный пункт, который трудно отрицать,— сохранение независимости страны. В истории страны борьба за независимость имеет большое значение. После революции 1979 года Исламская Республика определяла саму себя через историю о сопротивлении. Теперь (эта история.— «Ъ») вновь воспламеняется израильскими ракетами. Многие (в Иране.— «Ъ») выступают против системы. Конечно, для многих людей в Иране израильские атаки усиливают гнев на собственное правительство. Но, несмотря на это, с каждым убитым мирным жителем будет нарастать и гнев на тех, кто запускает эти ракеты. Это может ослабить внутриполитическое сопротивление и укрепить режим.

Al Jazeera (Доха, Катар)

Цифровая солидарность: как иранское поколение Z справляется с войной с помощью интернета

Улицы Тегерана рассказывают историю о хаосе. Без убежищ, оповещений и общественных планов эвакуации молодые иранцы обращаются к единственному безопасному месту: интернету и мессенджерам, таким как Discord и WhatsApp. Это поколение иранцев выросло в тени санкций, политической нестабильности и цензуры. Пока падают бомбы и усиливается неопределенность, неповиновение иранцев живет в цифровых пространствах — тихое, устойчивое и глубоко человечное. Даже когда предупреждений (об атаках.— «Ъ») нет, а режим не предлагает убежищ, они все равно находят друг друга и отказываются оставаться с тьмой один на один.

Подготовили Алена Миклашевская, Яна Рождественская, Евгений Хвостик

Фотогалерея

Последствия ударов Ирана по Израилю

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Израильские солдаты разбирают обломки жилых зданий

Израильские солдаты разбирают обломки жилых зданий

Фото: Baz Ratner / AP

Взрыв во время ракетного удара по Тель-Авиву

Взрыв во время ракетного удара по Тель-Авиву

Фото: Leo Correa / AP

Тушение пожара в Тель-Авиве

Тушение пожара в Тель-Авиве

Фото: Baz Ratner / AP

След от снаряда над Иерусалимом

След от снаряда над Иерусалимом

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Работа израильской системы ПВО «Железный купол»

Работа израильской системы ПВО «Железный купол»

Фото: Leo Correa / AP

Люди прячутся в метро в Рамат-Гане

Люди прячутся в метро в Рамат-Гане

Фото: Oded Balilty / AP

Спасатели оказывают помощь пострадавшей женщине на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Спасатели оказывают помощь пострадавшей женщине на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Фото: Tomer Appelbaum / Reuters

Полицейский работает на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Полицейский работает на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Фото: Tomer Appelbaum / Reuters

Местные жители и сотрудники сил безопасности Израиля в укрытии недалеко от Тель-Авива

Местные жители и сотрудники сил безопасности Израиля в укрытии недалеко от Тель-Авива

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Пожар на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Пожар на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Фото: Yossi Zeliger / Reuters

Жилой дом, пострадавший в результате ракетного удара

Жилой дом, пострадавший в результате ракетного удара

Фото: Tomer Appelbaum / Reuters

Израильские силы безопасности осматривают пострадавшее от ракеты здание в Тель-Авиве

Израильские силы безопасности осматривают пострадавшее от ракеты здание в Тель-Авиве

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Израильские солдаты разбирают завалы в поисках выживших в Тель-Авиве

Израильские солдаты разбирают завалы в поисках выживших в Тель-Авиве

Фото: Ariel Schalit / AP

Израильская система ПВО над Тель-Авивом перехватывает ракеты, выпущенные из Ирана

Израильская система ПВО над Тель-Авивом перехватывает ракеты, выпущенные из Ирана

Фото: Leo Correa / AP

Спасатели и сотрудники службы безопасности в Тамре

Спасатели и сотрудники службы безопасности в Тамре

Фото: Itay Cohen / Reuters

Спасатели у разрушенного дома в Ришон-ле-Ционе

Спасатели у разрушенного дома в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Поврежденные автомобили в Ришон-ле-Ционе

Поврежденные автомобили в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Местные жители во дворе поврежденного дома в Ришон-ле-Ционе

Местные жители во дворе поврежденного дома в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Разрушенный дом в Ришон-ле-Ционе

Разрушенный дом в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Последствия атаки на Ришон-ле-Ционе

Последствия атаки на Ришон-ле-Ционе

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Последствия попадания ракеты в здание в Тель-Авиве, Израиль

Последствия попадания ракеты в здание в Тель-Авиве, Израиль

Фото: Leo Correa / AP

Последствия ракетной атаки Ирана на Ришон-ле-Ционе

Последствия ракетной атаки Ирана на Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Разрушенный дом в Рамат-Гане

Разрушенный дом в Рамат-Гане

Фото: Ariel Schalit / AP

Разрушенные жилые дома в Рамат-Гане

Разрушенные жилые дома в Рамат-Гане

Фото: Ariel Schalit / AP

Офицер израильской полиции на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Офицер израильской полиции на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Спасатель с сигнальной лентой

Спасатель с сигнальной лентой

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Обломки зданий в Ришон-ле-Ционе

Обломки зданий в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Спасатели работают на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Спасатели работают на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Сгоревший автомобиль в Рамат-Гане

Сгоревший автомобиль в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Спасатели на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Спасатели на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Фото: Reuters / Itai Ron

Спасатели и сотрудники службы безопасности работают на месте падения ракеты из Ирана в Рамат-Гане

Спасатели и сотрудники службы безопасности работают на месте падения ракеты из Ирана в Рамат-Гане

Фото: Itai Ron / Reuters / Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Взрыв во время ракетного удара по Тель-Авиву

Взрыв во время ракетного удара по Тель-Авиву

Фото: Tomer Neuberg / AP

Парамедики эвакуируют раненую женщину в Тель-Авиве

Парамедики эвакуируют раненую женщину в Тель-Авиве

Фото: Tomer Appelbaum / AP

Небо над Иерусалимом

Небо над Иерусалимом

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Работа ПВО над Ашкелоном

Работа ПВО над Ашкелоном

Фото: Amir Cohen / Reuters

Сотрудники службы безопасности в Тель-Авиве

Сотрудники службы безопасности в Тель-Авиве

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

«Железный купол» над Тель-Авивом

«Железный купол» над Тель-Авивом

Фото: Jamal Awad / Reuters

Число пострадавших от иранских ракет превысило 70 человек, один был убит

Число пострадавших от иранских ракет превысило 70 человек, один был убит

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Пожар в здании после ракетного удара в Тель-Авиве

Пожар в здании после ракетного удара в Тель-Авиве

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Ракетный удар по Тель-Авиву

Ракетный удар по Тель-Авиву

Фото: Leo Correa / AP

Израильтяне на месте удара в Тель-Авиве

Израильтяне на месте удара в Тель-Авиве

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Разрушенные жилые дома в Ришон-ле-Ционе

Разрушенные жилые дома в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ammar Awad / Reuters

Спасатели и местная жительница в Ришон-ле-Ционе

Спасатели и местная жительница в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ammar Awad / Reuters

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Израильские солдаты разбирают обломки жилых зданий

Фото: Baz Ratner / AP

Взрыв во время ракетного удара по Тель-Авиву

Фото: Leo Correa / AP

Тушение пожара в Тель-Авиве

Фото: Baz Ratner / AP

След от снаряда над Иерусалимом

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Работа израильской системы ПВО «Железный купол»

Фото: Leo Correa / AP

Люди прячутся в метро в Рамат-Гане

Фото: Oded Balilty / AP

Спасатели оказывают помощь пострадавшей женщине на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Фото: Tomer Appelbaum / Reuters

Полицейский работает на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Фото: Tomer Appelbaum / Reuters

Местные жители и сотрудники сил безопасности Израиля в укрытии недалеко от Тель-Авива

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Пожар на месте падения ракеты в центральной части Израиля

Фото: Yossi Zeliger / Reuters

Жилой дом, пострадавший в результате ракетного удара

Фото: Tomer Appelbaum / Reuters

Израильские силы безопасности осматривают пострадавшее от ракеты здание в Тель-Авиве

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Израильские солдаты разбирают завалы в поисках выживших в Тель-Авиве

Фото: Ariel Schalit / AP

Израильская система ПВО над Тель-Авивом перехватывает ракеты, выпущенные из Ирана

Фото: Leo Correa / AP

Спасатели и сотрудники службы безопасности в Тамре

Фото: Itay Cohen / Reuters

Спасатели у разрушенного дома в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Поврежденные автомобили в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Местные жители во дворе поврежденного дома в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Разрушенный дом в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Последствия атаки на Ришон-ле-Ционе

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Последствия попадания ракеты в здание в Тель-Авиве, Израиль

Фото: Leo Correa / AP

Последствия ракетной атаки Ирана на Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Разрушенный дом в Рамат-Гане

Фото: Ariel Schalit / AP

Разрушенные жилые дома в Рамат-Гане

Фото: Ariel Schalit / AP

Офицер израильской полиции на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Спасатель с сигнальной лентой

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Обломки зданий в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Спасатели работают на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Сгоревший автомобиль в Рамат-Гане

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Спасатели на месте ракетного удара в Рамат-Гане

Фото: Reuters / Itai Ron

Спасатели и сотрудники службы безопасности работают на месте падения ракеты из Ирана в Рамат-Гане

Фото: Itai Ron / Reuters / Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Взрыв во время ракетного удара по Тель-Авиву

Фото: Tomer Neuberg / AP

Парамедики эвакуируют раненую женщину в Тель-Авиве

Фото: Tomer Appelbaum / AP

Небо над Иерусалимом

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Работа ПВО над Ашкелоном

Фото: Amir Cohen / Reuters

Сотрудники службы безопасности в Тель-Авиве

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

«Железный купол» над Тель-Авивом

Фото: Jamal Awad / Reuters

Число пострадавших от иранских ракет превысило 70 человек, один был убит

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Пожар в здании после ракетного удара в Тель-Авиве

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Ракетный удар по Тель-Авиву

Фото: Leo Correa / AP

Израильтяне на месте удара в Тель-Авиве

Фото: Itai Ron ISRAEL OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN ISRAEL / Reuters

Разрушенные жилые дома в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ammar Awad / Reuters

Спасатели и местная жительница в Ришон-ле-Ционе

Фото: Ammar Awad / Reuters

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