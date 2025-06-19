В думе Екатеринбурга возмутились ростом числа платных парковок в городе

Депутат думы Екатеринбурга от «Единой России» Александр Колесников призвал городскую администрацию установить плату за стоянку автомобилей на новых парковках, созданных мэрией. «Я уже Рустаму Галямову (заместитель главы Екатеринбурга.— "Ъ-Урал") сказал, ребят, а вы вообще парковки построили новые? Вы новые постройте и там обилечивайте людей, старые оставьте людям парковаться»,— предложил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Колесников

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Александр Колесников

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Колесников добавил, что приложение для оплаты парковки в городе «Горпарковки» разработано «коряво». «Я не знаю, не умею этим пользоваться. Не у всех есть айфоны, почему я должен на айфоне иметь эту программу? Если приехал, я должен внятно взять и заплатить, как мне удобно, а не стоять в очереди»,— подчеркнул депутат, отметив, что поднимет вопрос на очередном заседании гордумы.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал увеличение числа платных парковок в городе в июне 2024 года. Градоначальник отмечал, что их количество возрастет до 17 тыс. В ноябре власти сообщили об увеличении числа платных парковок с 3 тыс. мест до 5376. В 2024 году возросла и стоимость платной парковки в городе – с 30 до 50 руб. в час.

Василий Алексеев