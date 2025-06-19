Курс доллара. Прогноз на 19–20 июня

Богдан Зварич,

управляющий по анализу банковского и финансового рынков Рост рынка энергоносителей все еще не отыгран национальной валютой Во второй половине недели, по нашим прогнозам, ситуация на валютном рынке будет стабильной. Рубль продолжит удерживать позиции у локальных максимумов и даже может предпринять попытки их обновления из-за роста цен на нефть марки Brent выше $75 за баррель. Рост рынка энергоносителей все еще не отыгран национальной валютой и может оказать ей поддержку в рамках ближайших сессий даже в случае активизации коррекционных настроений и возвращения нефти Brent в диапазон 70–75 долл./баррель. При этом основным фактором поддержки курса рубля продолжает выступать интерес к рублевым активам, что отражается в спросе на аукционах по размещению ОФЗ. Учитывая это, ожидаем движения курса в диапазоне 10,5–11 руб./юань с возможностью ухода в середину этого диапазона, что приведет к установлению китайской валютой двухлетних минимумов по отношению к рублю.

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Вместе с тем высокие ставки в России сохраняют привлекательность рублевых активов Рубль сохраняет стабильность, несмотря на первые признаки ухудшения платежного баланса. Счет текущих операций в апреле составил $3,8 млрд по сравнению с $7,7 млрд в марте и $7,1 млрд в апреле 2024 года. Такая динамика объясняется снижением экспорта при постепенном восстановлении импорта. Тем не менее конфликт на Ближнем Востоке, спровоцировавший резкий рост цен на нефть, выступает фактором поддержки рубля. Вместе с тем высокие ставки в России сохраняют привлекательность рублевых активов, поэтому экспортеры продолжают размещать свободные средства на депозитах. Мы полагаем, что рубль продолжит сохранять устойчивость в рамках узкого диапазона в 78–80 руб./$.

Илья Федоров,

главный экономист Реальные ставки в экономике практически не изменились Рубль сохраняет свои позиции, несмотря на падение экспортной выручки. Курс доллара застрял между 78 руб. и 79 руб. на фоне слабого спроса на валюту. При текущих ставках спрос на рублевые активы остается повышенным. Снижение Банком России ключевой ставки на 1 п. п. нивелируется продолжающимся замедлением инфляции. Реальные ставки в экономике практически не изменились. Ожидать быстрого снижения ставки Банком России пока не приходится, потому рубль продолжит оставаться достаточно крепким в течение ближайшего квартала. Материальное ослабление курса рубля, скорее всего, начнется в осенний период.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Рубль по-прежнему продолжает зависеть прежде всего от экспортно-импортного баланса Приближение пика налоговых выплат может оказать поддержку курсу рубля. На российском рынке в фокусе внимания одно из главных экономических событий лета — старт ПМЭФ. Между тем обострение ситуации на Ближнем Востоке и вероятность перебоев с поставками нефти могут подтолкнуть цены на «черное золото» к дальнейшему росту. Рубль по-прежнему продолжает зависеть прежде всего от экспортно-импортного баланса, а также геополитических новостей. Не стоит сбрасывать со счетов старт сезона отпусков, во время которого традиционно растет спрос на иностранную валюту, что способно оказать давление на курс национальной валюты. При этом не на стороне доллара продолжает оставаться противостояние Трампа и главы Федрезерва, в фокусе — заседание ФРС США в середине недели и решение по учетной ставке.