Курс доллара. Прогноз на 19–20 июня
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
После двухнедельного падения рубль вновь начал укреплять позиции относительно ведущих мировых валют. В среду по итогам внебиржевых торгов курс доллара США составил 77,83 руб./$, потеряв с начала недели 1,88 руб. Официальный курс американской валюты, рассчитываемый Банком России, снизился лишь на 28 коп., до уровня 78,72 руб./$. Поддержку рублю оказывает повышение цен на нефть на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Банк Зенит
|79.00
|Банк Русский Стандарт
|78.50-80.50
|«БКС Мир инвестиций»
|78.00-80.00
|«Цифра банк»
|77.40-80.00
|ПСБ
|78.00-82.00
|Консенсус-прогноз *
|79.24
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Рост рынка энергоносителей все еще не отыгран национальной валютой
Во второй половине недели, по нашим прогнозам, ситуация на валютном рынке будет стабильной. Рубль продолжит удерживать позиции у локальных максимумов и даже может предпринять попытки их обновления из-за роста цен на нефть марки Brent выше $75 за баррель. Рост рынка энергоносителей все еще не отыгран национальной валютой и может оказать ей поддержку в рамках ближайших сессий даже в случае активизации коррекционных настроений и возвращения нефти Brent в диапазон 70–75 долл./баррель. При этом основным фактором поддержки курса рубля продолжает выступать интерес к рублевым активам, что отражается в спросе на аукционах по размещению ОФЗ. Учитывая это, ожидаем движения курса в диапазоне 10,5–11 руб./юань с возможностью ухода в середину этого диапазона, что приведет к установлению китайской валютой двухлетних минимумов по отношению к рублю.
Вместе с тем высокие ставки в России сохраняют привлекательность рублевых активов
Рубль сохраняет стабильность, несмотря на первые признаки ухудшения платежного баланса. Счет текущих операций в апреле составил $3,8 млрд по сравнению с $7,7 млрд в марте и $7,1 млрд в апреле 2024 года. Такая динамика объясняется снижением экспорта при постепенном восстановлении импорта. Тем не менее конфликт на Ближнем Востоке, спровоцировавший резкий рост цен на нефть, выступает фактором поддержки рубля. Вместе с тем высокие ставки в России сохраняют привлекательность рублевых активов, поэтому экспортеры продолжают размещать свободные средства на депозитах. Мы полагаем, что рубль продолжит сохранять устойчивость в рамках узкого диапазона в 78–80 руб./$.
Реальные ставки в экономике практически не изменились
Рубль сохраняет свои позиции, несмотря на падение экспортной выручки. Курс доллара застрял между 78 руб. и 79 руб. на фоне слабого спроса на валюту. При текущих ставках спрос на рублевые активы остается повышенным. Снижение Банком России ключевой ставки на 1 п. п. нивелируется продолжающимся замедлением инфляции. Реальные ставки в экономике практически не изменились. Ожидать быстрого снижения ставки Банком России пока не приходится, потому рубль продолжит оставаться достаточно крепким в течение ближайшего квартала. Материальное ослабление курса рубля, скорее всего, начнется в осенний период.
Рубль по-прежнему продолжает зависеть прежде всего от экспортно-импортного баланса
Приближение пика налоговых выплат может оказать поддержку курсу рубля. На российском рынке в фокусе внимания одно из главных экономических событий лета — старт ПМЭФ. Между тем обострение ситуации на Ближнем Востоке и вероятность перебоев с поставками нефти могут подтолкнуть цены на «черное золото» к дальнейшему росту. Рубль по-прежнему продолжает зависеть прежде всего от экспортно-импортного баланса, а также геополитических новостей. Не стоит сбрасывать со счетов старт сезона отпусков, во время которого традиционно растет спрос на иностранную валюту, что способно оказать давление на курс национальной валюты. При этом не на стороне доллара продолжает оставаться противостояние Трампа и главы Федрезерва, в фокусе — заседание ФРС США в середине недели и решение по учетной ставке.
Понимание переоцененной стоимости национальной валюты
Рубль слабо реагирует на поступающие новости относительно нагнетания обстановки на Ближнем Востоке. Несмотря на то что цены на нефть вернулись к максимумам с начала года, рубль остается в рамках сложившегося среднесрочного диапазона волатильности. На внутреннем валютном рынке сохраняется общее понимание переоцененной стоимости национальной валюты, однако в условиях высоких рублевых ставок и сокращения потребительской активности спрос на валюту остается подавленным.