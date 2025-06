Часов не наблюдаем

«Summertime and the living is easy» — пела когда-то Элла Фитцджеральд арию из знаменитой оперы Гершвина «Порги и Бесс». Похоже, часовые дизайнеры вдохновились именно этими строками, чтобы создать по-настоящему летние модели для легкой, красивой, беззаботной жизни в период каникул. Тут морские глубины и лазурные дали, оттенки ослепительного солнца и вкусы любимого мороженого. В этих часах можно загорать на пляже, отправляться в подводные глубины или эффектно позировать на палубе.

Hublot Big Bang Unico Summer 2025

Каждое лето начиная с 2017 года Hublot устраивает громкий запуск новинки летнего сезона. В этом году вечеринка на греческом острове Миконос получилась особенно шумной и веселой, ведь бренд отмечает 20-летие культовой линейки Big Bang. Хронограф Big Bang Unico Summer 2025 (в серии 100 экземпляров) получил корпус из ярко-оранжевой высокотехнологичной керамики в сочетании безелем небесно-голубого цвета. Три сменных ремешка — оранжевый, темно-синий и голубой (входят в комплект) — можно комбинировать по своему усмотрению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Hublot Фото: Hublot Фото: Hublot Фото: Hublot Фото: Hublot Следующая фотография 1 / 5 Фото: Hublot Фото: Hublot Фото: Hublot Фото: Hublot Фото: Hublot

Tudor Black Bay 54 Lagoon Blue

Новые часы — дань уважения наследию Tudor и Rolex в области инструментов для дайвинга, и в первую очередь исторической модели Oyster Prince Submariner (ref. 7922) 1954 года. У нее современные дайверы позаимствовали маленькую заводную коронку и безель с минимумом разметки. Стрелка-снежинка впервые появилась у Tudor Submariner в 1969 году. Расслабленная винтажная внешность обманчива: под зернистым циферблатом оттенка голубой лагуны кроется сертифицированный COSC мануфактурный калибр с 70-часовым запасом хода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Следующая фотография 1 / 7 Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor Фото: Tudor

Norqain Freedom 60 Chrono 40mm «Enjoy Life» Special Edition

Молодой швейцарский бренд дарит летний позитив своей новой моделью Freedom 60 Chrono 40mm «Enjoy Life» Special Edition. «Мороженое в окошке даты — больше, чем забавная деталь: это напоминание о том, что нужно относиться к жизни чуть менее серьезно»,— объясняет глава Norqain Бен Кюффер. Действительно, 1, 8, 15, 22 и 29 числа каждого месяца в окошке появляется рожок с тремя шариками мороженого: фисташковым, черничным, клубничным. Шарики покрупнее выступают счетчиками хронографа и секунд, в те же сладкие оттенки окрашены и участки тахиметрической шкалы. Рожок мороженого вместе со слоганом Enjoy Life изображен на задней крышке из сапфирового стекла. В комплект со стальными часами Freedom 60 Chrono 40mm входит пара солнцезащитных очков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Norqain Фото: Norqain Фото: Norqain Фото: Norqain Фото: Norqain Фото: Norqain Следующая фотография 1 / 6 Фото: Norqain Фото: Norqain Фото: Norqain Фото: Norqain Фото: Norqain Фото: Norqain

Нина Спиридонова