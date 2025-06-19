Силы ПВО за три часа сбили семь беспилотников над российскими регионами

Российские силы ПВО с 8:00 до 11:00 мск перехватили и уничтожили семь беспилотников ВСУ. Об этом сообщило Минобороны.

По два дрона сбито над территориями Рязанской и Астраханской областей, по одному — над территориями Ивановской, Ростовской и Тульской областей. Оперштаб Ивановской области ранее сообщал о четырех уничтоженных беспилотниках.

В ночь на 19 июня, по данным оборонного ведомства, над 11 регионами России сбит 81 беспилотник. 19 БПЛА уничтожено над Брянской областью, 17 — над Курской, 13 — над Смоленской, семь — над Волгоградской, шесть — над Орловской. По пять дронов сбито над Ростовской областью и Крымом, по три — над Белгородской и Астраханской областями, два — над Рязанской областью, один — над Московской.