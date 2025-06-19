ПМЭФ-2025: Инвестор проведет реновацию санатория «Северная Ривьера» в Зеленогорске

Правительство Санкт-Петербурга на полях ПМЭФ-2025 в четверг, 19 июня, подписало соглашение с ЗАО «Санаторий "Северная Ривьера"» по реконструкции одноименного санатория. Подписи под документом поставили вице-губернатор Петербурга Николай Линченко и генеральный директор компании Олег Масловский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Wikimapia Фото: Wikimapia

В рамках реконструкции санатория объекта, расположенного на Приморском шоссе, д. 570, лит. Б в Зеленогорске планируется строительство нового лечебно-термального комплекса. Также инвестор должен будет завершить обновление существующего номерного фонда, реконструировать части существующих и построить новые спальные корпуса. Кроме этого, обновление коснется основного корпуса и столовой.

На завершающем этапе планируется выполнить полное обновление всех существующих объектов инфраструктуры санатория и завершить дополнительное благоустройство территории, отметили в аппарате вице-губернатора Линченко.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что в программу льготного кредитования национального проекта «Туризм и гостеприимство» одобрили реализацию девяти проектов в Санкт-Петербурге. Среди инвесторов «Группа ЛСР», «Главстрой СПб» и «Сенатор».

Андрей Цедрик