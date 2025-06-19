В Челябинской области продлили штормовое предупреждение

В отдельных районах Челябинской области 20 июня пройдут грозы с ливнями, крупный град, возможно шквалистое усиление ветра до 25 м/с Информация опубликована на сайте Челябинского гидрометцентра.

Ночью температура ожидается в районе от плюс восьми до плюс 13 градусов, днем она поднимется до плюс 19 — плюс 24. Ветер будет южным — 2-7 м/с, местами порывы до 10 м/с, днем усилится до 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с, при грозах до 25 м/с. Ранее штормовое предупреждение объявляли в регионе на 18 и 19 июня.

Виталина Ярховска