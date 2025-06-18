В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение на 18 и 19 июня

В отдельных районах Челябинской области на 18-19 июня объявлено штормовое предупреждение. В регионе прогнозируются ливни и усиление ветра. Информация об этом размещена на сайте Челябинского гидрометцентра.

Согласно прогнозу, 18 июня, а также ночью и днем 19 июня ожидается дождь с градом. Порывы ветра могут достигнуть скорости до 25 м/с.

Кроме того, из-за обильных осадков с 19 по 21 июня в прудах, реках и водохранилищах региона может сильно подняться уровень воды.

Ольга Воробьева