Полиция изъяла у ярославца стреляющую авторучку

В Заволжском районе Ярославской области полиция изъяла у местного жителя самодельное огнестрельное устройство. Об этом сообщили в УМВД России по Ярославской области. На опубликованной фотографии видно, что устройство замаскировано под авторучку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Изъятый предмет

Фото: УМВД России по Ярославской области Изъятый предмет

Фото: УМВД России по Ярославской области

Устройство нашли оперативники отдела уголовного розыска при досмотре мужчины 1980 года рождения. Эксперты установили, что изъятое устройство калибра 5,6 мм относится к короткоствольному однозарядному огнестрельному оружию. Мужчина заявил, что нашел его на улице и носил при себе.

Отдел дознания ОМВД России по Заволжскому району возбудил уголовное дело по статье 222 УК РФ за незаконное хранение оружия. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Антон Голицын