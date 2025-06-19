В Тольятти вернули «копейку» в сквер 50-летия АвтоВАЗа

В Тольятти состоялось долгожданное возвращение автомобиля «ВАЗ-2101», так называемой «копейки», в сквер 50-летия АвтоВАЗа. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Илья Сухих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Благодарю президента АО «АвтоВАЗ» Максима Юрьевича Соколова и клуб LADA History за помощь в реставрации автомобиля, а МБУ «Зеленстрой» — за подготовку павильона»,— заявил господин Сухих.

В апреле 2023 года неизвестные вандалы повредили павильон с моделью автомобиля «ВАЗ-2101». Было разбито стекло.

«Вероятнее всего, был нанесен очень сильный удар тяжелым предметом. Почти 3,5 года все стояло, функционировало. И вот, нашелся какой-то никчемный человечишко с уязвленным самолюбием»,— возмутились тогда в администрации.

После этого инцидента «копейку» вывезли из павильона, а стеклянный бокс обшили профлистами. Восстановление длилось более двух лет.

Алексей Алексеев