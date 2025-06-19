Застройщик DOGMA завершает мастер-план микрорайона в Ростове

Федеральный застройщик DOGMA направит в третьем квартале 2025 года в министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области заявку на заключение договора комплексного развития территории рядом с Кумженской рощей. Об этом сообщил «ДОМОСТРОЙДОН.РУ» со ссылкой на руководителя проекта в Ростове-на-Дону Дениса Обухова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

По словам господина Обухова, проект находится на финальной стадии — практически готов мастер-план развития территории. Особое внимание уделяется созданию градо-экологического каркаса будущего микрорайона. Разрабатываются схемы инженерно-технического обеспечения жилого комплекса, транспортного сообщения и обеспечения проекта объектами социального, культурного и бытового назначения. На территории микрорайона также могут разместиться объекты коммерческого и промышленного назначения для создания новых рабочих мест.

«Сроки градостроительной подготовки территории пересмотрели из-за изменений в градостроительной политике региона. Первые подготовительные работы на стройплощадке могут начаться в начале второго квартала 2026 года»,— отметил Денис Обухов.

Ранее «Ъ-Ростов» рассказывал, что девелопер DOGMA планирует приступить к застройке территории рядом с Кумженской рощей в Ростове-на-Дону в 2025 году. Речь идет о комплексном развитии территории площадью 344,8 га по адресу ул. Кумженская, 1г. Общий объем инвестиций оценивается в 230 млрд руб. Застройщик планирует построить несколько многоквартирных домов, 5 школ, 11 детских садов и другие объекты социальной инфраструктуры.

Валентина Любашенко