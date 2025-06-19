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Две фуры и легковушка столкнулись на трассе под Новосибирском, есть погибший

В Новосибирской области на трассе Р-256 «Чуйский тракт» столкнулись два большегруза и легковой автомобиль. Авария произошла сегодня днем на 49 км автодороги, сообщает региональное ГАИ.

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

По данным ведомства, водитель грузового автомобиля Shacman врезался во встречный большегруз Isuzu, после чего произошло столкновение с Hyundai Solaris.

Водителей Isuzu и Hyundai с различными травмами доставили в больницу. Водитель Shacman скончался на месте.

Александра Стрелкова

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