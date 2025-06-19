В Ставропольском крае создадут ягодный кластер за 4 млрд рублей

Компания «Ставропольские ягоды» создаст в Кочубеевском округе Ставропольского края мультиягодный кластер на площади свыше 100 га с инвестициями до 4 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на и.о. главы округа Олега Борзова.

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«Мы провели встречу с представителями компании "Ставропольские ягоды", которая реализует новый инвестиционный проект на территории нашего округа. Наш климат позволит выращивать ягоды с высокой продуктивностью»,— заявил Олег Борзов.

На территории будут культивировать клубнику, малину, ежевику и голубику. Первоначальные вложения в проект составят 524 млн руб.

«Реализация обеспечит стабильное поступление свежих ягод на рынок, создаст рабочие места и повысит качество сельскохозяйственной продукции Ставрополья. Ключевая особенность проекта — замкнутый цикл производства: от разработок новых сортов и посадки рассады до полноценного выращивания, переработки и доставки продукции потребителям»,— отметил и.о. главы округа.

Он добавил, что инвестиционные проекты в сфере сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности являются для Кочубеевского округа приоритетными.

Николай Аксенов