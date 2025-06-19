Клуб НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» будет продан за рекордные $10 млрд

Семья Басс, владеющая клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», продаст команду за рекордные $10 млрд. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на источник.

Контрольный пакет акций «Лейкерс» перейдет генеральному директору компании TWG Global Марку Уолтеру. С 2021 года он является миноритарным владельцем команды. Также господин Уолтер владеет двумя другими клубами из Лос-Анджелеса: бейсбольным «Лос-Анджелес Доджерс» и «Лос-Анджелес Спаркс» из женской НБА.

Продажа «Лос-Анджелеса» станет крупнейшей сделкой в истории спорта. В 2023 году команда по американскому футболу «Вашингтон Коммандерс» была приобретена за $6,05 млрд. В марте 2025 года стало известно, что самый титулованный клуб НБА «Бостон Селтикс» будет продан за $6,1 млрд.

По информации источника, семья Басс в течение некоторого времени сохранит за собой миноритарную долю в команде, составляющую чуть более 15%. Также сообщается, что Джинни Басс продолжит занимать пост председателя совета директоров «Лейкерс».

Семья Басс владела «Лос-Анджелес Лейкерс» с 1979 года. С того момента команда 11 раз становилась чемпионом НБА — больше, чем любая другая команда лиги за этот период.

Таисия Орлова