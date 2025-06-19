Алкогольная сибирская группа планирует выйти с новой линейкой аперитивов

ООО «Рузский купажный завод», входящее в Алкогольную сибирскую группу (АСГ, Омск), получило декларацию о соответствии на выпуск аперитивов под торговой маркой «Экzo» со вкусами ананаса-киви, дыни-арбуза, узнал «Ъ». Сейчас под таким же брендом компания «Арнест ЮниРусь» (бывшая «Юнилевер Русь») выпускает мороженое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным президента гильдии «Алкопро» Андрея Московского, основные объемы производства АСГ сконцентрированы на выпуске водки. Это побуждает группу искать новые для себя ниши. Эксперт отмечает, что категория аперитивов остается в России стабильной: она легка в производстве, и в этом сегменте нет проблем с импортозамещением сырья. Господин Московский предполагает, что АСГ хочет расширить выпуск соджу. Производством этого корейского напитка компания занимается с февраля 2024 года.

В прошлом году компания выпустила 1,71 млн л соджу под одноименной торговой маркой и под брендом «Сибса» — около 0,6 млн л. По данным исследовательской компании «Нильсен», в 2024 году продажи соджу в России выросли на 348% в натуральном выражении.

Алкогольная сибирская группа (бывший «Омсквинпром») — крупный российский производитель алкоголя. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2024 году выручка группы составила 56,2 млрд руб. (+29%), чистая прибыль — 1,39 млрд руб. (рост в 25,5 раза).