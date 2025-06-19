Песков заявил, что в странах Европы восторжествовал «страшный популизм»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ), что в большинстве стран Европы к власти пришли малокомпетентные политики. По его словам, многие из них не имеют долгосрочного видения и плана действий, а мыслят в рамках одного политического цикла. Господин Песков выразил мнение, что политика этих стран в отношении России — это «последствие таких тектонических сдвигов на европейском континенте».

«Мы видим, что в европейских странах восторжествовал страшный популизм и в результате этого популизма в большинстве европейских стран к власти пришли малокомпетентные политики, не имеющие долгосрочного плана действий и не способные думать за горизонт следующих выборов»,— сказал господин Песков в интервью РБК.

Представитель Кремля отметил, что в Москве видят «отрицание России» со стороны европейцев и «оголтелую враждебность» по отношению к ней. По его мнению, это стоит Европе «огромной экономической цены». «Мы привыкли ассоциировать Европу с благополучием, богатством, предсказуемостью. Как выяснилось, это все зиждилось на двух основах: это дешевая безопасность от Америки и дешевая энергия от России. И сейчас это вдруг все пропало»,— сказал Дмитрий Песков. «Причем, если безопасность от Америки забрали сами американцы, то здесь они сами себе отрезали ногу»,— заключил он.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. Главная тема Петербургского международного экономического форума в 2025 году — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». В ПМЭФ участвуют представители крупного и среднего бизнеса, малых предприятий, международных компаний, органов власти, экспертного и образовательного сообществ, а также молодые специалисты и студенты.

Подробнее о ПМЭФ — в материале «Ъ» «В поисках совместимых интересов».

Анастасия Домбицкая