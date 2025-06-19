Сын Саввиди выкупил 25% акций премиального фитнесс-клуба в Ростове

Сын ростовского миллиардера Ивана Саввиди — Георгис Саввиди увеличил до 25% в премиальном фитнес-клуба Bodium — ООО «Марсель». Об этом сообщил RO.TODAY.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Треть акций клуба принадлежала его супруге Яне Саввиди, с которой они поровну делили бизнес. Теперь же Георгиуа Саввиди принадлежит 75% акций, а супруге осталось 25%.

При передаче акций уставный капитал клуба увеличился в два раза — с 20 до 40 тыс. руб.

Отмечается, что в конце 2024 года ООО «Марсель» сократило убыток со 127 млн рублей до 83,3 млн рублей. Выручка клуба выросла на 30% — до 50,8 млн руб.

Наталья Белоштейн