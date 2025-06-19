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Грозы, сильный дождь и туман ожидаются местами по Удмуртии днем и ночью 20 июня

Грозы и сильный дождь ожидаются местами по республике днем 20 июня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии со ссылкой на данные регионального Гидрометцентра. Завтра ночью прогнозируется туман. Жителей попросили не стоять рядом с отдельно стоящими высокими объектами, не парковать автомобили вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций, не находиться вблизи воды, а также обходить шаткие строения.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

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